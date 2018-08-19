AFAD’dan bayram öncesi uyarı

Bingöl’ün Genç ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede yapımı tamamlanan Kalehan barajlarının kapaklarının açılmasıyla, nehirde mahsur kalma olayları artış gösterdi. Özellikle son birkaç haftada olayların arttığını belirten İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, vatandaşları bayram öncesi uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle nehir kenarına piknik yapmak veya balık tutmak için giden vatandaşların riskli bölgelere gitmemesi konusunda uyaran Boğatekin, “İlimizde yapımı tamamlanan Kalehan barajlarında su tutulmasıyla beraber Murat nehrinde zaman zaman sıkıntılar yaşanmaya başladı. Baraj kapaklarının açılması sonucu ani su yükselmeleri yaşanmaktadır. Bu nedenle nehir kenarında piknik yapmaya giden vatandaşlarımız, son günlerde ani su yükselmelerinden dolayı mahsur kalmaktadır. Önümüzdeki Kurban Bayramı nedeniyle nehir kenarına yüzme, güneşlenme, balık tutma ve piknik yapma amacıyla giden vatandaşlarımızın olacağı öngörülmektedir. AFAD olarak bu bayramın hüzne dönüşmemesi için vatandaşlarımızın yapılan uyarılara dikkat etmelerini rica ediyoruz"dedi.

Özellikle riskli bölgelere gidilmemesi, nehir kenarlarına kurulan siren sistemlerinin uyarı seslerine dikkat edilmesini isteyen Boğatekin," görevlilerinin uyarı yapmadan ve gerekli kontrolleri sağlamadan kapakları açmamalarını, açılacaksa ilgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesinin ardından açılması daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.