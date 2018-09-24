Ahırda çıkan yangında, 4 hayvan telef oldu

Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın 4 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 odunluk yandı.

Yangın, Genç ilçesi Servi köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ahırda bulunan 4 küçükbaş hayvan telef oldu.Yangın daha sonra bitişiğinde bulunan odunluklara sıçradı. Köy sakinlerinin müdahale ettiği yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

4 hayvanın telef olduğu yangından 1 ahır, 2 odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.