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Ahırda çıkan yangında, 4 hayvan telef oldu

Bingöl’de bir ahırda çıkan yangın 4 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 odunluk yandı.

Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın 4 küçükbaş hayvan telef olurken, 2 odunluk yandı.


Yangın, Genç ilçesi Servi köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ahırda bulunan 4 küçükbaş hayvan telef oldu.Yangın daha sonra bitişiğinde bulunan odunluklara sıçradı. Köy sakinlerinin müdahale ettiği yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.


4 hayvanın telef olduğu yangından 1 ahır, 2 odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

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