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29 Haziran 2018 17:15

AK Parti Milletvekillerinin mazbataları alındı

AK Parti Bingöl milletvekili seçilen Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek’in mazbataları, AK Parti İl Başkan Vekili tarafından alındı.

AK Parti Milletvekillerinin mazbataları alındı

29 Haziran 2018 17:15


24 Haziran’da yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimi’nde AK Parti’den Bingöl milletvekili seçilen Feyzi Berdibek ile Cevdet Yılmaz’ın mazbatalarının verilmesi için İl Seçim Kurulu’nda tören düzenlendi. Yılmaz ve Berdibek’in Ankara’da olması nediyle mazbatalar, AK Parti İl Başkan Vekili Tuma’ya teslim edildi.


AK Parti Bingöl milletvekillerinin zaman kaybetmeksizin çalışmaya başladıklarını belirten Tuma, vekillerin Ankara’daki işlerinin tamamlanmasının ardından kısa sürede Bingöl’e geleceğini söyledi.




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