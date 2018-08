2023 ve sonraki hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl faaliyete giren canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Canlı hayvan pazarına ilgilinin büyük olduğunu belirten Yılmaz, kurbanların güzel şartlarda kesilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Hayvancılığın yılın her döneminde iyi bir noktaya gelmesi için çalışılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kurban bayramlarında değil, yılın her döneminde hayvancılığın iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bizim temel sektörümüz hayvancılık ve meyvecilik. Dolayısıyla bu iki konu bizim için çok çok önemli. Son yıllarda hükümetimizin desteğiyle hayvancılıkta tam bir atılım yapmış bulunmaktayız. Toplam hayvan varlığımız 500 bini aşmış durumda. Bu gerçekten iyi bir rakam, inşallah daha da artar. Fakat rakamlardan daha önemli olan verimlilik. Bir taraftan sayıyı arttırmak lazım bir taraftan da birim başına verimliliği arttırmak gerekiyor. Daha rekabetçi bir hayvancılığı geliştirmemiz gerekiyor hem bu sektörün daha çok kazanması açısından hem de vatandaşımızın daha uygun koşullarda et ihtiyacını karşılaması bakımından. Hayvancılık bizim için temel bir sektör. AK Parti’den önce doğru düzgün bu alana destek yokken, son 15 yılda çok büyük destekler verildi. Bunlar da devam edecek inşallah. Çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bingöl’de bu yıl temeli atılan Sütaş entegre tesisinde çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Dünyada sıkıntılar var, Türkiye’ye yaptırım uygulamak isteyen ülkeler var. Ama Sütaş yönetimi bu ortamda bırakın işi yavaşlatmayı, daha da hızlandırma yolunda karar almış durumda. Sütaş yatırımı tam gaz devam ediyor. Bittiğinde Bingöl’deki hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracak. 10 binden fazla aileyi etkileyecek projeden bahsediyoruz. Bingöl’ün ekonomik anlamda çehresini değiştirecek bir proje. Sütaş’ın çeşitli çalışmaları da olacak. Bingöl bir süt memleketi olacak. Bal ve süt memleketi olacak. Bu sütün bereketi bütün topluma yayılacak Allah’ın izniyle" dedi.

"Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz"

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların gerçekleştiğini ama bunlara üretim yaparak cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu yaptığımız çabalar dünyadan bize gelen saldırılara en büyük cevaptır. Bir takım ülkeler Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin gidişatını engellemeye çalışıyorlar. Döviz kuru üzerinden Türkiye’ye dönük saldırıları hep birlikte görüyoruz. Bunlara verilecek en güzel cevap, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak. Bunları yaptığımız zaman başkalarına muhtaç olmayan ama başkalarına finans sağlayan bir ülke konuma geleceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerimizden bir milim şaşmayacağız. 2023 ve sonraki hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Bazı sıkıntılı durumlar insanı kamçılar, daha hızlı hareket edersiniz. İnşallah bu yaşadığımız sıkıntılarda böyle olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve İl Başkanı Mehmet Hanefi eşlik etti.