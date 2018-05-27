27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. 27 Mayıs askeri darbenin yaşandığı bir tarihtir. 24 Haziran, 27 Mayıs ile başlayan sürece son noktayı koyma zamanıdır” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bingöl’e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlara hitap etti. 27 Mayıs’ın Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu söyleyen Yılmaz, 24 Haziran’da 27 Mayıs ile başlayan sürece son noktayı koyacaklarını kaydetti. Yılmaz, “24 Haziran’da tarihi bir seçime doğru gidiyoruz ama bu günde tarihi bir gün. 27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. 27 Mayıs askeri darbenin yaşandığı bir tarihtir. 24 Haziran, 27 Mayıs ile başlayan sürece son noktayı koyma zamanıdır. Artık Türkiye’de ne 27 Mayıslar istiyoruz nede 15 Temmuz’lar istiyoruz” diye konuştu.

Normalde bir arada olmayan partilerin birleşmelerinin tesadüf olmadığını belirten Yılmaz, “Demokrasinin güzel tarafı bu, hepinizin önündeyiz ve halka hesap veriyoruz. AK Parti siyasetinin özü de işte budur. Bizim siyasetimiz millete dayalı bir siyasettir. Millettin talebi, beklentisi neyse, milletin değerleri neyse AK Parti odur. Vesayetçi çevrelerin, darbeci zihniyetlerin AK Parti’nin yanında yeri yoktur. Bazı projeler ortaya konuyor. Normalde bir araya gelemeyecek bir takım partiler bir araya geliyor. Bu tesadüf olabilir mi? Ve ne diyor bu partiler? ‘Biz Türkiye’yi halkın onay verdiği sisteme değil, eski sisteme geri çevireceğiz’ diyorlar. O darbeci zihniyetlerin sistemine geri döneceğiz diyorlar” şeklinde konuştu.

“Bütün terör örgütleri birleşti ve arkalarında aynı tezgahlar var”

Türkiye’de sessiz devrimler yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Demokrasimizi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık ama buna saldırdılar. Bu süreci durdurmak için bir taraftan çukurlar kazdılar, diğer taraftan 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkıştılar. Bütün terör örgütleri birleşti ve arkalarında aynı tezgahlar var. İsimleri farklı farklı ama mutfakları aynı. Aynı mutfaktan çıkıyorlar, aynı şirketin valileri gibi çalışıyorlar ama bu millet onlara müsaade etmedi. Demokrasisini korudu, iradesini korudu, hukukunu korudu. 24 Haziran’dan sonra yeni sistem tam anlamıyla artık kurulacak. İlk defa yeni sisteme göre cumhurbaşkanı seçeceğiz, yeni sisteme göre Meclisi seçeceğiz ve artık milletin iradesi çok daha güçlü olacak” dedi.