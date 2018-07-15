Bunlar millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası yapılanmalar. Ama çok şükür ki başarılı olamadılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’deki basın mensupları ile bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminin milletin gösterdiği direnç ile bertaraf edildiğinin altını çizen Yılmaz, “Bugün hain FETÖ darbe girişimi olan 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü. Bu vesile ile lanet ettiğimiz darbe zihniyetini bir kez daha hatırlıyoruz. Çok şükür milletimiz, bu hain girişimi topyekun bir direnç ile bertaraf etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımız, hükümetimiz, değişik siyasi partiler, sivil toplum, medya, yerel yönetimler, bütün kesimleri ile Türkiye o darbeye direnç gösterdi. O gece TBMM’nin bombalanması, yine milli iradenin temsil edildiği külliyenin bombalanması, o girişimi yapanların niyetini en güzel şekilde ortaya koyan hadiseler. Belirli bir şahsa veya partiye dönük değil, milletimizin varlığına dönük bir kalkışmaydı. TBMM’ye yapılan saldırı aslında bu darbecilerin niyetini çok açık ortaya koyuyor. Bunlar millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası yapılanmalar. Ama çok şükür ki başarılı olamadılar” diye konuştu.

“Farklı algılar oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz”

15 Temmuz’un bir destan olduğunu belirten Yılmaz, “15 Temmuz ülkemizin direnişi ile tarihe altın harflerle yazılacak bir gecedir. O gece halkımız, kaderine sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Maalesef uluslararası çevrelerin bunu görmemekte ısrar ettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. O gece medyanın gösterdiği kahramanlık, halkın gösterdiği kahramanlık, vatanına bağlı polis ve askerimizin kahramanlığı nesiller boyu anlatılacak bir kahramanlık. Ama maalesef dünyada bunun yeterince karşılık bulmadığını görüyoruz. Uluslararası medya ve odaklarda farklı algılar oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz. Gerçekler eninde sonunda galip gelir. Hangi algıyı oluşturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hakikat eninde sonunda galip gelir” şeklinde konuştu.

“Askeri mahkemeler yok”

Yeni sistemde sıkıyönetim ve askeri mahkemelerin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "AK Parti olarak yeni sisteme dönük çok uzun süredir hazırlıklar yapıyorduk. Aylardır kurduğumuz komisyonlarla çeşitli düzeydeki çalışmaları sürdürüyorduk ve hemen seçim öncesi meclisimizden bir yetki kanunu almıştık KHK çıkarma konusunda. Bu yetki kanununa dayanarak Cumhurbaşkanımızın yemini öncesinde çeşitli KHK’lar çıkarıldı. Bunların bir kısmı ibare değişikliğiydi. Yeni sisteme göre kanunumuzdaki aynı terimleri, aynı kavramları taşımış olduk. Bakanlar kurulu, başbakanlık, sıkı yönetim artık anayasamızda yok. Askeri mahkemeler yok. Bütün bunlar anayasamızdaki değişiklikler, kanunlara yansıtılmış oldu. Yeni dönem hızlı karar alma ve uygulama dönemi. Bu yeni yönetim sisteminin en önemli özelliklerinden biri bu zaten. Artık hızlı karar alınıp, hızlı hayata geçirilecek. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde meclis kendi alanına yoğunlaşacak, kanun teklifleri ile kanunları yapacak. Artık hükümetten meclise kanun tasarısı gitmeyecek, meslekteki milletvekillerinin teklifi ile kanun süreci oluşacak. Meclis kanun yapmaya ve idareyi denetlemeye yoğunlaşacak. Hükümet ise icraata yoğunlaşacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve partililer katıldı.