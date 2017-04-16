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16 Nisan 2017 11:47

AK Partili Yılmaz, oyunu annesiyle birlikte kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile sandık başına giderek oyunu kullandı.

AK Partili Yılmaz, oyunu annesiyle birlikte kullandı

16 Nisan 2017 11:47


Bingöl’de annesi Fatma Yılmaz (76) ile birlikte merkez 100. Yıl Ortaokuluna gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Türkiye’de yurt içinde 55 milyon civarında seçmenin sandık başına gideceğini belirten Yılmaz, “İnşallah yüksek bir katılım oranı olur. Öyle olacağını da tahmin ediyorum. Kampanya süresi yaşandı, değişik kesimler fikir ve görüşlerini ifade etti.Vatandaşlara gerekli seçim çalışmalarını yaptılar” dedi.


Bugün sözün de kararın da milletin olduğunu ifade eden Yılmaz, “Milletin günü geldi çattı. İnşallah memleketimiz için en güzel neticeler ortaya çıkar. Biz milletimizin her zaman ülkemizin geleceği adına isabetli kararlar vereceğine inanıyoruz. Bu sefer de farklı olmayacak. Çıkan neticeye herkes, hepimiz saygı duyacağız. Milletimizin kararı başımızın gözümüzün üstünde diyeceğiz. Bu halk oylamasının huzur ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Vatandaşların özgür iradelerinin en net, en rahat şekilde sandıklarını yansımasını temenni ediyorum. Ülkemizin uzun vadeli geleceğini ilgilendiren bu halk oylamasının milletimize, ülkemize, bütün dünyaya, insanlığa faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Yılmaz, daha sonra parti teşkilatlarıyla birlikte sandıkların kurulduğu sınıfları gezdi.




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