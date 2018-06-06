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06 Haziran 2018 11:04

AK Partili Yılmaz;" Türkiye yeni bir hamleye girişecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz;" 24 Haziran, yeni yönetim sistemine göre Cumhurbaşkanı ve meclisi seçtiğimiz ilk seçim olacak, ondan sonra Türkiye yeni bir hamleye girişecek"dedi.

AK Partili Yılmaz;

06 Haziran 2018 11:04


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi.


24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin tarihi bir önemi olduğuna değinen Yılmaz,"Bu seçim tarihi bir seçim.Bu seçimde yeni sistemin ilk uygulanışını göreceğiz. Yeni yönetim sistemine göre cumhurbaşkanı ve meclisi seçtiğimiz ilk seçim olacak ve ondan sonra Türkiye yeni bir hamleye girişecek. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları ortadadır, hizmetleri ortadadır ve AK Parti’nin yaptıkları ortadadır. Her ne kadar birileri görmemeye çalışsa da halkımız hizmetleri görüyor” diye konuştu.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç’ın Diş Hekimliği Fakültesi’nin hayata geçtiğini bildirdiğini açıklayan Yılmaz, “Elazığ havalimanına indiğimde YÖK başkanımız aradı beni. Uzun zamandır Diş Hekimliği Fakültemiz hukuken kuruldu ama fiilen öğrenci alamıyorduk. YÖK başkanımız bana müjdeyi verdi, Diş Hekimliği Fakültemiz hayata geçiyor. Bingöl artık diş hekimliği fakültesi olan bir il olacak" diye bilgi verdi.




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