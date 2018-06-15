AK Partili Yılmaz; “Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor”

Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor” dedi.

Bingöl’de resmi bayramlaşma töreni polis evinde gerçekleşti. Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz İHA’ya yaptığı açıklamada;"Bayramlar dayanışmanın doruğa çıktığı, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştiği ve insanların ortak bir sevinci yaşadığı günlerdir. Bu bayramların hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Bayramlarımızı her şey rağmen yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizde hem yurt içinde hem de yurt dışında huzuru, güveni sağlayama dönük olarak devletimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bir ülkenin güvenliği sadece sınırları içinde sağlanamıyor. Sınırların ötesinden gelen birtakım tehditler varsa, o tehditleri de bertaraf etmeniz gerekiyor. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin yaptığı sınır ötesi harekatlarda da Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Bu bayram günü ülkemizin, milletimizin huzuru için mücadele eden bütün askerlerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

“Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor”

Dolardaki artışı değerlendiren Yılmaz:"Bu dünyada bir süreç, gelişmiş ülkeler faiz oranlarını peyderpey arttırıyorlar. Ama bu aslında yeni bir durum değil. Birkaç yıldır bu süreci yaşıyor dünya. Aşama aşamada gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında büyük oranda piyasalar bu gelişmeyi satın almış durumdalar, beklenen gelişmeler. Ama bir miktar yine de etkisi olabiliyor gerçekleştiği anda. Türkiye uzun zamandır bu gelişmeleri dikkate alarak politikalarını ayarlıyor, bundan sonra da öyle yapmaya devam edecek. Finansal piyasalarda, kurda geçici dalgalanmalar olabilir. Asıl olan ekonomik temellerdir. Siyasi istikrarınız, güveniniz varsa, makro ekonomik temellerimiz sağlamsa, bu tür dalgalanmalar yerini daha istikrarlı bir döneme bırakır. Bizim ekonomik temellerimiz çok şükür sağlam. Büyümemiz oldukça yüksek, ilk çeyrekte 7,4 gibi dünyanın en yüksek büyüme oranı gösteren ülke olduk. Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor. Reel ekonomi dediğimiz noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet güzel gelişmeler görüyoruz" ifadelerini kullandı.