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Anıtkabir'i okulda canlandırdılar

Bingöl’de ana sınıfı öğrencileri sınıflarında mini bir Anıtkabir inşa etti, anıta çiçek koydu.

Bingöl'de ana sınıfı öğrencileri sınıflarında mini bir Anıtkabir inşa etti, anıta çiçek koydu.


Bingöl merkeze bağlı İçmeler Mehmet Akif İnan İlkokulu okul öncesi öğrencileri, anlamlı bir etkinlik düzenledi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle Anıtkabir'e gidemeyen minik öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla mini bir Anıtkabir inşa etti. Atatürk'ün anıtına çiçek koyduktan sonra sıraya giren öğrenciler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile ilgi odağı oldu.


Öğrencilerinin Anıtkabir'e gitmek istediklerini ancak şuan gidemedikleri için böyle bir alternatif düşündükleri belirten Okul öncesi Öğretmenleri İknur Aydın ve Berşan Aydoğdu, öğrencilerinin Anıtkabir'e gitmek istediklerini bildirdi.

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