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Arı kovanlarında 4 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanları içerisine zulalanmış 4 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanları içerisine zulalanmış 4 kilo toz esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında arı kovanları arasında uyuşturucu nakli yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine Karlıova ilçesinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda arı kovanları içerisine gizlenmiş 4 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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