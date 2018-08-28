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28 Ağustos 2018 19:26

Arkadaşının temizlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Bingöl’de bir güvenlik korucusu, piknik sırasında arkadaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşun ile hayatını kaybetti.

Arkadaşının temizlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 19:26


Olay, Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede ikamet eden 4 çocuk babası güvenlik korucusu Mehmet Aydar (40), arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte bir arkadaşının silahını temizlediği sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Aydar’a isabet etti. Ağır yaralanan Aydar, İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili güvenlik güçleri ve savcılık tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.




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