Asırlık çorba ’Germ’

Bingöl Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan Sokağı, tarihi geleneklere de ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı lezzetlerin yer aldığı stantlarda, vatandaşlara yayık ayranı, tuzlanmış salatalık ve asırlardır yapılan ayran aşı çorbası da ikram ediliyor. Ayran aşı çorbası, tatlı yoğurt, aşurelik buğday, yumurta, nohut ve yabani naneden hazırlanıyor.

“Geleneğimizi yaşatıyoruz”

Bingöl yöresine ait olan ayran aşının asırlık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Tavz-Der Başkanı Mehmet Tezel, Ramazan ayında misafirlere ikram ettiklerini ve çok ilgi çektiğini kaydetti.

Ayran aşı çorbasını özellikle tatlı yoğurt, aşurelik buğday, yumurta, nohut ve nanenin yabanisiyle hazırladıklarını aktaran çorbanın ustası Mehmet Koşman, soğuk tüketildiği için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara günlük yarım ton ayran aşı çorbası ikram ettiklerini anlatan Koşman, çorbayla 200 yıllık geleneğin yaşatıldığını da aktardı.

Ramazan sokağında geçmişi ve tarihi bulduklarını anlatan vatandaşlarda, tarihten yemeklerle karşılaştıklarını, Germ çorbası olarak bilinen ayran aşı çorbasının ferahlatıcı, serinletici olduğunu da dile getirdi.