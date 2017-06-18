Bakan Tüfenkci, şehit ailelerini ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, beraberinde Vali Yavuz Selim Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve parti teşkilatlarıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatı operasyonu kapsamında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Muhammed Koşan’ın ailesini ziyaret eden Bakan Tüfenkci, şehit babası Abdullah Koşan’a taziye dileklerini iletti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Tüfenkci, daha sonra geçtiğimiz Nisan ayında Bingöl’ün Genç ilçesi Döşekkaya Köyü Ziyarettepe bölgesinde icra edilen ‘Jandarma Komando Er Emrah Göçer-2’ operasyonu kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mansur Salcan’ın ailesini ziyaret etti. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Tüfenkci, teravih namazını kılmak üzere Merkez Ulu Cami’ye geçti.