Balık tutmaya giden genç, nehirde boğuldu

Bingöl'de balık tutmaya gittiği nehre giren Sezer Polat (25), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Genç İlçesi Gümüşlü köyü Aşağı parmak mevki'inde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde arkadaşları ile Murat Nehrine balığa giden Sezer Polat, balık tuttuktan sonra yüzmek istedi. Bir süre yüzen Sezer, biranda gözden kaybolarak su yüzüne çıkamadı. Polat'a ulaşamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine jandarmanın yanı sıra, UMKE , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gün boyu yaptığı aramada Polat'ın cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerine 10 metre ilerisinde bulundu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Morguna kaldırıldı.