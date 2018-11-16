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Balıkla selfie

Bingöl’de balıkçı tezgahında duran 1 metre uzunluğunda 90 kilogram ağırlığındaki Orkidos’u gören vatandaşlar satın almaktan ziyade fotoğraf çektiriyor.

Bingöl'de balıkçı tezgahında duran 1 metre uzunluğunda 90 kilogram ağırlığındaki Orkidos'u gören vatandaşlar satın almaktan ziyade fotoğraf çektiriyor.


Balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, İstanbul'dan satın 1 metrelik Orkidos balığını Bingöl'e getirtti. Kilogram fiyatı 30 lira olarak belirlenen balık tezgahta satışa çıktı. Balığı gören vatandaşlar ilgiyle izleyip bol bol fotoğraf çektirdi. Alıcıdan çok fotoğraf çektirilen balığını parçalanarak kilo ile satılmaya başlanacağı belirtildi.


23 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Ahmet Bürkek;" İlke ve prensip olarak her zaman ilimize kaliteli çeşitler getiriyorum. Geçtiğimiz yıl köpek balığından kılıç balığına kadar birçok çeşit getirdim. Bu yılda aynı vizyonla başladım. Şuan 1 metre uzunluğunda 90 kilogram civarında Orkidos getirdim. Orkidos balığı ton balığı yapımında kullanıyor ve Omega 3-6 barındırıyor. Bizim ilimizde bu gibi çeşitler ilk kez geldiği için görenler almaktan çok fotoğraf çekiyor, selfie çekiyor. Bu şekilde balık kültürümüzde gelişmeye başladı. İnsanlarımız her zaman birkaç çeşit balık tüketiyordu şimdi ise bu arttı ve daha da artacak” dedi.

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