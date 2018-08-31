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31 Ağustos 2018 12:14

Baraj kapakları açılınca adacıkta mahsur kaldılar

Bingöl’de baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kalan 6 kişiden 5’i yüzerek, bir kişi ise AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Baraj kapakları açılınca adacıkta mahsur kaldılar

31 Ağustos 2018 12:14


Bingöl’de son zamanlarda suların yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yetişiyor. Genç ilçesi Çaytepe köyü yakınlarında pikniğe giden 6 kişi Yukarı Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildiren 6 kişi, yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahsur kalan 5 kişi yüzerek karşıya geçti, bir kişi ise AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtardı.


Aynı bölgede daha önce de 3 kez suların yükselmesiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılmıştı.




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