Baraj kapakları açılınca adacıkta mahsur kaldılar

Bingöl’de son zamanlarda suların yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yetişiyor. Genç ilçesi Çaytepe köyü yakınlarında pikniğe giden 6 kişi Yukarı Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildiren 6 kişi, yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahsur kalan 5 kişi yüzerek karşıya geçti, bir kişi ise AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtardı.

Aynı bölgede daha önce de 3 kez suların yükselmesiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılmıştı.