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06 Eylül 2018 17:29

Baraj kapakları bu kez inekleri mahsur bıraktı

Bingöl’ün Genç ilçesinde açılan baraj kapaklarıyla yükselen su nedeniyle inekler mahsur kaldı.

Baraj kapakları bu kez inekleri mahsur bıraktı

06 Eylül 2018 17:29


Olay, Genç ilçesinde Kalehan Barajı Murat Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarı otlayan inekler baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen su nedeniyle adacık üzerinde mahsur kaldı. İneklerin mahsur kaldığını gören hayvan sahibi durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle inekler bulunduğu yerden kurtarıldı.


Öte yandan daha önce de aynı bölgede piknik yapmaya gidenler baraj kapaklarının açılmasıyla adacık üzerinde mahsur kalmış, bot yardımıyla kurtarılmıştı.




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