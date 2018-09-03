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03 Eylül 2018 14:44

Baraj kapakları yine mahsur bıraktı

Bingöl’de baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 5 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Baraj kapakları yine mahsur bıraktı

03 Eylül 2018 14:44


Bingöl’de son zamanlarda suların yükselmesiyle artan mahsur kalma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Genç ilçesi merkezi Murat nehrinde balık tutmaya giden 5 kişi, Yukarı Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.


5 kişi, yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları adacıktan AFAD tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.


Genç ilçesindeki aynı bölgede daha önce de 4 kez suların yükselmesiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılmıştı.




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