Baraj kapakları yine mahsur bıraktı

Bingöl’de son zamanlarda suların yükselmesiyle artan mahsur kalma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Genç ilçesi merkezi Murat nehrinde balık tutmaya giden 5 kişi, Yukarı Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

5 kişi, yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları adacıktan AFAD tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Genç ilçesindeki aynı bölgede daha önce de 4 kez suların yükselmesiyle mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılmıştı.