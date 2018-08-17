Baraj suyu yükseldi, 5 genç mahsur kaldı

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan gençleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Dik köyü yakınlarında bulunan Kalehan Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmaya giden 5 genç, suların az olması nedeniyle baraj üzerinde bulunan bir adacığa çıktı. Bu sırada baraj kapakların açılmasıyla birlikte sular yükselince, gençler adacık üzerinde mahsur kaldı. Balıkçılar, mahsur kalan gençleri fark ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gençleri bot yardımı ile kurtardı.