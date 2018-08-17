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17 Ağustos 2018 12:12

Baraj suyu yükseldi, 5 genç mahsur kaldı

Bingöl’de barajın kapakları açılmasıyla yükselen su nedeniyle 5 genç küçük bir ada üzerinde mahsur kaldı.

Baraj suyu yükseldi, 5 genç mahsur kaldı

17 Ağustos 2018 12:12

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan gençleri kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Dik köyü yakınlarında bulunan Kalehan Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmaya giden 5 genç, suların az olması nedeniyle baraj üzerinde bulunan bir adacığa çıktı. Bu sırada baraj kapakların açılmasıyla birlikte sular yükselince, gençler adacık üzerinde mahsur kaldı. Balıkçılar, mahsur kalan gençleri fark ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gençleri bot yardımı ile kurtardı.




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