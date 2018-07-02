Barakazi, rekora imza attı

Barakazi, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana 42 bin metrekarelik alana sahip 8 yeni park yapıldığını belirterek, Selahaddin Eyyub-i Mahallesi’nde yapımı devam eden 52 bin metrekarelik ‘kent park’ ile 94 bin metrekarelik yeşil alanın kente kazandırılacağını söyledi. 4 yılda tüm zamanlardan daha fazla yeşil alan inşa ettiklerini kaydeden Barakazi, “Görev süremizce ilimize kazandırdığımız yeşil alan miktarı, şimdiye kadar yapılmış yeşil alan miktarını fazlasıyla geçiyor. Millet Bahçesi projemiz ile birlikte ilimize 9 yeni park kazandırmanın yanı sıra mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaptık. 18 parkta engellilere yönelik oyun grubu ve zemin iyileştirilmesi yaptık. Bunların yanı Bahçelievler’deki su depolarımızın bulunduğu alanı seyir terasına dönüştüreceğiz. DSİ parkını da devralarak mesire alanlarımızı genişleteceğiz” dedi.

“Peyzaj çalışmalarını önemsiyoruz”

Yeşil alanları istenilen düzeye getirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Barakazi, peyzaj çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Barakazi, “120 bine aşkın ağaç, çalı, fidan dikimi gerçekleştirdik. Mezarlık, yamaç ve okul bahçelerinin yeşillendirdik. Bingöl-Elazığ-Muş yolu güzergahındaki refüj ve yeşil alanların düzenledik. Çalı grubu ve soğanlı bitkiler ile refüjler ve yamaç kısımlarında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yaptık. Kentin muhtelif cadde ve sokaklarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı korumak ve güzelleştirmek için kendi fidanlığımızı kurduk. Burada yetiştireceğimiz fidanlarla hem dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız hem de kendi yetiştirdiğimiz bitkilerle daha hızlı bir şekilde toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

“Parklarımız dolup taşıyor”

Kent genelinde bulunan parkların aile ve çocuklarca sıkça kullanıldığını belirten Barakazi, parkların vatandaşların vazgeçilmesi haline geldiğini belirtti. Özellikle akşam saatlerinde parkları dolduran vatandaşların yeşil alanlarda aileleriyle zaman geçirdiği kaydeden Barakazi, şunları söyledi:

“Çocuklarımız parklarda güvenli bir şekilde zaman geçirerek dış tehditlerden korunmuş oluyor. Yeşil alana yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimizi, Kentpark ile taçlandıracağız. 52 bin metrekarelik alan imkanıyla bölgenin ender parklarından olan parkımızda cami, çocuk oyun alanları, fitness alanları, kaykay pisti, bahçe satrancı, kadın bakım evi, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, bisiklet yolları, barbekülü piknik alanları, yeşil alanlar, müştemilatlar olacak. Yeşil alan düzenlemeleri ve ilimize yeni parklar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.