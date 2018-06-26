Barakazi: “Uyuşturucuyla mücadelemiz sürüyor”

Bingöl Valisi Ali Mantı, ‘26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ kapsamında Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kamu kurum müdürlerine plaket verdi.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Yücel Barakazi," Kaçak ve metruk yapılarla mücadele kapsamında ilimizin çeşitli mahallelerinde bulunan işgal ve terk edilmiş yapılar Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin kontrolünde yıkılıyor. Bu kapsamda 2016-2018 yılları arasında 74 işgal, 102’si metruk yapı olmak üzere 176 yapı yıkıldı. Çalışmalar kapsamında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 95 bin TL idari para cezası kesildi”dedi.

Madde kullanımını önleme ve metruk yapıların yıkımı noktasında planlı bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Barakazi: “Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecek. Halkımızın huzuru, güveni ve rahatı için çalışmalarımız sürecek"ifadelerini kullandı.