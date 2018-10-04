Başkan Barakazi: “Bölgenin gözde parklarından birini inşa ettik”

Kentin en büyük parkı olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “İlimizin imajına yakışır bir şekilde 52 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz parkımız, yalnızca şehrimizin en büyük parkı özelliğini taşımıyor, aynı zamanda bölgenin gözde parkları arasında yer alıyor” dedi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde 52 bin metre kare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi'nde (Kentpark) devam eden peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Peyzaj çalışmaları kapsamında bin 100 fidanın toprakla buluşturulduğunu ve çimlendirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Barakazi;" İlimizin en büyük parkı olan millet bahçesinde çalışmalarımız devam ediyor. Çocuk oyun, engelsiz çocuk oyun ve fitness alanları, kaykay pisti, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, akrilik ile kauçuk kaplamalı bisiklet yolları, oturma grupları, barbekülü piknik alanları gibi çalışmalarımız tamamlandı. Peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla parkımız tam anlamıyla hizmete sunulacak. İlimizin imajına yakışır bir şekilde 52 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz parkımız, yalnızca ilimizin en büyük parkı özelliğini taşımıyor, aynı zamanda bölgenin gözde parkları arasında yer alıyor. İlimizin her mahallesinden akşam saatlerinde parka akın eden aileler, çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla burada zaman geçiriyor. Göreve başladığımız günden beri yeşil alana ayrı bir önem verdik. Çok sayıda park inşa etmenin yanı sıra ilimizin değişik noktalarında binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Peyzaj çalışması kapsamında orta refüjler başta olmak üzere yamaç ve kavşaklarda değişik türden yüz binlerce çiçek ektik”ifadelerini kullandı.

“Parklarımıza sahip çıkalım”

4 milyon TL yatırım yapılarak bakım ve onarımları tamamlanan parkların tahribata uğratıldığına da dikkat çeken Barakazi, vatandaşlara da parkları koruma çağrısı yaptı.

Bilinçsiz kişilerce oluşturulan tahribatın önlenmesi için duyarlı halkın gerekli tavrı ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Barakazi, “Yeşil alanlarımızı hep birlikte korumamız gerekiyor. 4 Milyon TL yatırımla bakım ve onarımlarını tamamladığımız parklar, bilinçsiz çevrelerce tahribata uğratılıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların devreye girmesi gerekiyor. Tahribatı fark edenler bu kişileri uyarmalı, gerekli gördüğü yerde bizleri arayıp bilgi vermeli. Parklarımızdaki bakım ve onarımlarımız devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekip, tahrip edilen malzemeleri en kısa sürede onarıyor. Bunun yanı sıra tüm parklarımızda düzenli olarak çalışmalar sürdürülüyor. Duyarlı vatandaşlarımızın tahribat noktasında bizlere destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.