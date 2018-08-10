Başkan Barakazi, çalışmalarla ilgili bilgi verdi

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Başkan Yardımcıları Ahmet Korkutata, Veysel Koç ve Orhan Bozgan’ın katılımıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

2014-2015 yılları arasında ihalesi gerçekleştirilen üst yapının tamamlanması için 30 milyon 402 TL daha borç alındığını aktaran Başkan Barakazi,"Göreve geldiğimizde toplam borcumuz 192 milyon 921 TL’ye çıktı. Bu borcumuzdan 63 milyonunun geri ödedik. Şuanda 129 milyon 921 TL borcumuz bulunuyor. Bizim borcumuz yapılandırılmış borçtur, bu borçla ilgili Allah’a şükür ödeme sorunumuz da yoktur. İller Bankası payından borcumuz kesiliyor. Her ay ortalama yapılandırılmış borçlarımıza karşılık kaynağımızdan 1,5 milyon TL’ye yakın bir rakam kesiliyor” diye bilgi verdi.

Yıllara göre bütçe gerçekleşme oranlarına ilişkin de bilgi veren Barakazi, “2014 yılında bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 60.33 olarak görünüyor. Malum işçilerimizin 6 maaşı içerideydi, esnafa borcumuz vardı yine tedarikçilerimizin büyük bir kısmı bizi haczetti. Ondan dolayı da ciddi bir borç birikmişti. O yüzden giderimiz çoktu, gelirimiz yoktu. Biz başladığımız zaman borçları ödeyerek alacakları tahsil ettik. Mali disiplin uyguladık ve bütçemize çeki düzen verdik. Bütçe gerçekleşme oranımız 2015’te yüzde 93.90, 2016’da yüzde 99.94, 2017’de yüzde 96.94 oldu. Bu yılın ilk 7 ayında gerçekleşme oranı ise yüzde 57.66 yıl sonuna kadar hedefimizi tutturmuş olacağız” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Kültür Mahallesi’nde uygulanan 2’inci etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ne ilişkin bilgi veren Barakazi, Kurban Bayram’ından sonra temel atılacağını müjdeledi.

Barakazi, “Kentsel dönüşüm projesinin ilk 3 etabı 12-13 Haziran’da ihale edilmişti. Birinci etap için en uygun fiyatı veren firma, güvenlik soruşturmasından geçmedi. Bu etap tekrar EKAP’a yüklendi. Yeniden ihale edilecek. Diğer iki etapla ilgili herhangi bir problem yok. Önümüzdeki hafta ilgili firmalarla sözleşme imzalanacak ve akabinde yer teslimi yapılacak. Allah nasip ederse bu iki etap için Kurban Bayram’ından sonra ilk kazmayı vuracağız. 4’üncü ve 5’inci etaplarda önümüzdeki süreçte ihale edilecek. 4’üncü etapta rezidanslar, 5’inci etapta ise sosyal donatı alanları yer alıyor. İlk önceliğimiz 4’üncü etabı ihale etmektir. OHAL kalktığı için güvenlik soruşturması çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Kentsel dönüşüm alanındaki yatırım tutarı 400 milyon TL’yi aşıyor” şeklinde ifade etti.

Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle sağlanan kira yardımlarının devam ettiğine dikkat çeken Barakazi, “Proje tamamlanıncaya kadar kira yardımları devam edecek. Burada birden fazla hak sahibi durumu var. Bir yapıda birden fazla hak sahibi varsa bunlardan birinin kira desteğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor. İki veya daha fazla hak sahibi varsa onlara kira desteğini biz vereceğiz. Taahhüt ettiğimiz gibi konutların satışları yapıldıktan sonra elde edilen gelirden kira yardımları yapılacak. Diğer taraftan kira yardımlarına ilişkin bir artış oldu ama Bingöl’deki rakam değişmedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aradaki farkın ödenmesi için de başvuru yaptık”diye bilgi verdi.

Mevcut hükümet konağı ve özel idare hizmet binası alanında uygulanacak olan projeler hakkında da konuşan Barakazi, “Yeni hükümet konağının ihalesi yapıldı. 1 Nolu Sağlık Ocağı alanında yapılacak yeni hükümet konağının ardından kent meydanı projesini hayata geçireceğiz. Alt kısmı otopark, üst kısmı da yeşil alan olarak düzenlenecek. Burayla birlikte il özel idaresi binası alanını da devralacağız. Burayla ilgili de protokol hazır yakın zamanda imzalayacağız. Buranın da altını otopark üstünü de yeşil alan olacak şekilde düzenleyeceğiz. Çarşı merkezinde büyük bir alan yeşil alan olarak düzenlenecek” diyerek sözlerini tamamladı.