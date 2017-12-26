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26 Aralık 2017 17:13

Başkan Barakazi, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Çarşı esnafını ziyaret eden Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Barakazi, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

26 Aralık 2017 17:13


Bingöl Belediye Başkanı Barakazi, Hürriyet Caddesi’nde esnafla bir araya geldi. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Barakazi, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.


Esnaf ve vatandaş buluşmalarını önemsediklerini belirten Barakazi, bu kapsamda birebir görüşme fırsatı bulduklarını, sorun ve talepleri yerinde dinleyebildiklerini ifade etti.


Esnaf ve vatandaşların da belediye hizmetlerini birinci ağızdan doğru bir şekilde duyma fırsatı bulduğunu dile getiren Başkan Barakazi," Belirli zamanlarda düzenlediğimiz toplantılarla farklı kesimlerle bir araya gelmenin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarımızla da bir araya geliyoruz. Bu ziyaretler hem aramızdaki bağları güçlendiriyor hem de bizlere sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı veriyor. Esnaflarımız tarafından bizlere iletilen tüm beklenti ve şikayetleri not ettik, ilgili birimlere ileterek hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayacağız. Elbette sadece sorunları dinlemiyoruz, kent genelinde yaptığımız işlerin övgüsünü aldığımız gibi varsa eksik yanlarını tartışıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, Belediye Başkanı Barakazi’yi aralarında görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.Talep ve sorunları kendisine şahsen iletme fırsatı bulunduklarını da aktaran esnaflar, Başkan Barakazi’ye çalışmalarında başarı diledi.




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