Başkan Barakazi, esnafın taleplerini dinledi

Başkan Barakazi, beraberinde Başkan Yardımcıları Ahmet Korkutata, Veysel Koç ve birim müdürleriyle esnafı ziyaret etti. Genç ile Hastane Caddesi üzerindeki işletmeleri tek tek gezerek talep ve şikayetleri dinleyen Barakazi, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Barakazi, “İstişareye dayalı hizmeti anlayışıyla vatandaş ve esnafımızı ziyaret ediyor onlardan gelen talep ve şikayetleri dinliyoruz. Bingöl Belediyesi olarak ilimizi daha iyi noktalara taşımak için STK, vatandaş ve esnafımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ile uygulama aşamasında olan projelerimiz hakkında fikir veren vatandaşlarımız, hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da bizlere yeni fikirler sunuyor. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de kentimizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor. Bu anlamda önemsediğimiz ziyaretlerimizi devam ettireceğiz”dedi.

“Projelerimiz memnuniyetle karşılanıyor”

Seçim vaatleriyle birlikte ihtiyaca göre şekillenen birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Barakazi," Toplumumuzun her kesimine yönelik birçok proje hayata geçirdik. Hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilimizde canlı hayvan pazarı projesini, sokak hayvanlarımızı korumak, bakım ve tedavilerini yaparak toplumda bilinç oluşturmak için de hayvan bakımevi projemizi hayata geçirdik. Engelli kardeşlerimiz için 4 bin metrekare izyolu yaptık, 5 ayrı noktaya da engelli şarj istasyonları kurduk. Şimdi bu kardeşlerimiz için engelsiz bina projemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz.Engelli kardeşlerimize yönelik hayata geçirdiğimiz fiziki yatırımların yanı sıra onların her türlü sosyal etkinliklerini destekliyor, elimizden gelen desteği sunuyoruz. Emekçi kadınlarımız için Kadın Emek Çarşısı projesini hayata geçirdik. Gençler ve çocuklarımız için 10 adet çok amaçlı spor sahası yaptık. Bunun yanı sıra spor ve sporcuyu her zaman destekledik. Belediyemiz bünyesindeki Yaşamspor kulübümüzde çok sayıda genç yetenek yetiştirdik, birçok önemli başarıya imza attık. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde 8 yeni park yaptık. İlimizin en büyük, bölgemizin ise ender parklarından olan 52 dönümlük Kent Park projemizi tamamlamak üzereyiz. Bingöl’e kazandırdığımız yeşil miktarıyla tüm belediye tarihini geçmiş bulunuyoruz. Peyzaj çalışmaları, altyapı ve üstyapı çalışmaları, doğalgaz çalışmaları, yeni araç ve yaya köprüleri gibi birçok önemli projemizi hayata geçirdik. Kentsel Dönüşüm projemizin 3 etabını, belediye hizmet binamızı ihale ettik, bunların yanı sıra birçok önemli projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Toplumun her kesimine yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz, kamuoyunda takdirle karşılanıyor” diye konuştu.

“Üstyapı çalışmaları sürüyor”

Halk ziyaretleri kapsamında talepleri de dinlediklerini dile getiren Barakazi, “Doğalgaz çalışmalarından kaynaklı yol sorununun çözülmesi isteniyor. Bu konuda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Geçen yıl başladığımız üstyapı çalışmalarını birçok mahallemizde tamamladık. Çarşı merkezinde maden sokağındaki yolları kilitli parke taşıyla döşedik. Çarşı merkezinde devam eden doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulmaları da hızlı bir şekilde onarıyoruz. Mevcut asfalt yollarımızı komple asfaltlamak için ihale sürecimizi tamamladık. Güvenlik soruşturmasının hemen ardından tüm yollarımızı komple asfaltlayacağız”diye bilgi verdi.