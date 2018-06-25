Başkan Barakazi: “Güçlü Türkiye ile yola devam”

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’nin, istikrar ve güven içerisinde daha sağlam temellere oturmuş bir şekilde yoluna devam edeceğini dile getiren Başkan Barakazi, “24 Haziran seçimleri, demokratik bir ortamda huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Milletimiz bir kez daha ülkesine, bayrağına, cumhurbaşkanına, demokrasine, aydınlık geleceğine sahip çıktı. Bir kez daha Türkiye kazandı, bir kez daha millet kazandı, bir kez daha ümmet kazandı. Mazlumların, mağdurların sesi olan ülkemiz daha güçlü bir hale geldi. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın Türkiye’nin geleceğine olan inancını, güvenini en güzel şekilde göstermiştir” diye konuştu.

Yeni sistemle birlikte Türkiye’nin kalkınma, istikrar ve güvenle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine dikkat çeken Barakazi, “Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçmiş, AK Parti’yi de zafere taşımıştır. Bingöl’ümüz, yüzde 80 katılım oranıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk sıralarda yer alarak demokrasiye bir kez daha sahip çıkmıştır. Bingöllüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 66, cumhur ittifakına da yüzde 61 oranında destek verdi. Bingöl olarak yeni sisteme sağladığımız destekten dolayı mutluyuz. Milletvekilliği seçimlerinde 2 milletvekili çıkarmanın da buruk sevincini yaşıyoruz. Seçimin 3-0 olması için gece gündüz çalıştık netice de halkımız sandıkta kararını verdi ve böyle uygun gördü. Bu sonuca da saygı duyuyoruz. Bingöl Belediyesi olarak milletvekillerimizle birlikte yeni sisteme yakışır bir şekilde ilimizde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Seçimde canla başla çalışan tüm parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine, istikrarına, aydınlık yarınlarına sahip çıkan vatandaşlarımıza da canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.