Başkan Barakazi: “İlimizin üst yapısına 70 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık”

Bugüne kadar ilimizin üstyapısına 70 Milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık. Bunların göz ardı edilmeye çalışılmasını üzücü olarak karşılıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yürütülen asfaltlama faaliyetlerine dair geliştirilen anti propagandalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bazı çevrelerin bilinçli olarak bu söylemleri dillendirdiğine dikkat çeken Başkan Barakazi, çalışmaları seçimle ilişkilendirenlerin samimiyetten uzak olduğunu ve seçim yatırımı olarak kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Halk açısından ciddi bir rahatlama ve ekonomik getiri sağlayan doğalgaz çalışmalarının kent genelinde önemli oranda tamamlanmadığını aktaran Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “İki yıldır doğalgaz çalışmaları yürütülüyor. Geçen yıldan buyana kazılan yolları onarmak suretiyle sıkıntıları minimize etmeye çalışıyorduk. Tozu dumanı engelledik ama kazı bölgelerindeki dolgular yerine oturmadığı için özellikle asfalt bölgelerdeki yapılan yama çalışmalarında çöküntüler oluştu. Bu dolguların oturması için zamana ihtiyaç vardı. Bunu da hesaba katarak özellikle çarşı merkezindeki çalışmaların da tamamlanmasını bekledik. Planlamalarımız dahilinde Bahçelievler Mahallesi'nde startı verilen asfaltlama çalışmalarını çarşı merkezinde de önemli oranda tamamladık. Akabinde diğer mahallelerimize geçilecek. Fakat bazı çevreler çabamızı basite indirgemek adına yıpratma propagandalarını devreye sokmaya başladı. Bugüne kadar hiçbir çalışmamızda seçim kaygısı gütmedik. Halkımızın talepleri neyse, çalışmalarımızı ona göre şekillendirdik ve asfalt çalışmalarımızı da bu kapsamda planladık. Bizim çabamız kendimizi parlatmak değil, memleketimizin yarınları içindir. 2 yılda içerisinde üst yapıya 70 milyon liradan fazla yatırım yapıldı” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yakın dönemde temelinin atıldığını kaydeden Barakazi, “Belediye hizmet binamızı da start vermek için çalışıyoruz. Şuanda askeri alan içerisinde hazırlıklar sürüyor. Geçen hafta güneş enerjisi projesinin sözleşmesini imzaladık. Yine çöpten enerji üretimi projesi kapsamında entegre tesisimizin temelini attık ve yakın zamanda elektrik üreteceğiz. Unutulmamalıdır ki belediye dinamik bir kurum ve projeler düzenli bir işleyiş içerisinde hayata geçirilir. Projelerimizin bu süreçte hayata geçirilmesi seçim malzemesi olarak değerlendirilmemeli. ‘Ne yaparsak yapalım seçim için diyecekler' deyip projelerimizi askıya alamayız. Art niyetli çevreler kasıtlı bir şekilde kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın bu tarz söylem ve eylemlere aldırış etmemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.