Başkan Barakazi: “Kaçak Yapıya İzin Yok”

Bingöl'de İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına ait arsa üzerinde bulunan işgaliye, Başkan Barakazi'nin talimatıyla yıkıldı.

İnönü Mahallesi TOKİ konutları alanında bulunan bin 178 metrekarelik alanın işgal edilmesi üzerine vatandaşlar belediyeye bilgi verdi. Bunun üzerine Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve yıkım ekipleri alana gitti. Dinlenme ve çocuk parkı olarak düzenlemesi talep edilen arsanın üzerindeki kaçak yapı, Başkan Barakazi'nin talimatıyla yıkıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen yıkımın ardından TOKİ sakinleri, başkan Barakazi'ye duyarlılığı için teşekkür etti.

Kaçak yapılara hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Barakazi; “Siz, hemşerilerimizin bize haber vermesi yeter. Saatin önemi yok. Kesinlikle kaçak yapıya, işgaliyeye izin yok. Vatandaşlarımızın hizmeti için belediye olarak elimizden gelenin en iyisini her daim yapacağız” diye konuştu.

Mücavir alan sınırları içerisinde yapılan denetimlerde 75'i işgal, 102'si metruk yapı olmak üzere 177 yapının yıkıldığını kaydeden Barakazi, toplamda 95 bin TL para cezası kesildiğini söyledi.

İl genelinde kaçak yapılarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerine vurgu yapan Barakazi,;" Bunların yanı sıra uyuşturucu bataklığına dönen metruk yapıları da Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürdüğümüz çalışmayla tespit edip yıkımını gerçekleştiriyoruz. İşgallerle mücadele noktasında vatandaşlarımızın duyarlılığı bizler için çok önemli. Çevresinde kaçak yapı olan veya kaçak yapı girişimi olduğunu tespit eden vatandaşlarımız bizleri arasın. Tespit edilen yapılar, ekiplerimizce yıkılacaktır. TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarımıza da bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.