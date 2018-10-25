Başkan Barakazi;"Hedefimiz,tükettiği enerjisinden fazlasını üreten belediye olmak"

103 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilerek Güneş Enerjisi Santrali Projesinin sözleşmesini imzalayan Bingöl Belediye Başkan Yücel Barakazi,"Tükettiği enerjinin fazlasını üreten bir belediye olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz 50 Milyon TL yatırım bütçeli çöpten enerji üretimi ve güneş enerjisi projelerimizle hem kentte ilklere imza atmış olacağız hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmış olacağız"dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Mahalli İdareler Enstitüsü İktisadi İşletmesi Yapım ve Danışmanlığı Derneği Başkanı Halime Başer ile dernek yönetimini makamında kabul etti. 103 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilerek Güneş Enerjisi Santrali Projesinin sözleşmesinin imzalandığı toplantıda Başkan Barakazi, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Projenin ilk etabını 6 Milyon 500 bin TL yatırımla hayata geçireceklerini ifade eden Barakazi, “İlk etapta arazinin 20 dönümünde güneş enerjisi santralleri kurulacak ve saatte 1megawatt enerji üretilecek. Projemizin ilk etabının hayata geçirilmesiyle yıllık 500 Bin TL gelir elde edeceğiz. Bu etabın tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız çağrı ilanları çerçevesinde müracaatlar yaparak, 103 dönümlük araziyi tamamen güneş enerjisi santralleri kuracağız. Projemizin tamamen hayata geçirilmesiyle saatte 5 megawatt enerji üretmeyi ve yıllık 2 milyon 500 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Hedefimiz, tükettiği enerjisinden fazlasını üreten belediye olmak"

Projenin tamamen hayata geçmesiyle birlikte belediyenin ciddi bir kazanç sağlayacağına değinen Başkan Barakazi,"Proje ile bir yandan enerji ihtiyacımızı karşılayacağız, diğer yandan belediye bütçesine katkı sağlamış olacağız. Tükettiği enerjinin fazlasını üreten bir belediye olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz 50 Milyon TL yatırım bütçeli çöpten enerji üretimi projemiz ve güneş enerjisi projelerimizle hem kentte ilklere imza atmış olacağız hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmış olacağız” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yapılan yatırımların kente değer katacağını vurgulayana Dernek Başkanı Halime Başer ise,"Kamu yararı gözeterek, yerel yönetimlere katkı sunma amacıyla 1989 yılında kurulan derneğimiz yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bingöl Belediye'sine ait projeyi de sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek için yoğun çaba içerisinde olacağız. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından startını vereceğimiz projenin kurulum aşamasını 120 günde tamamlamayacağız"diye bilgi verdi.