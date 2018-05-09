Başkan Barakazi’ye dört önemli görev

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulunda birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in birlik başkanı olduğu genel kurulda, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi tekrar encümen üyeliğine seçildi.

1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulan TBB’nin 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuştuğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kendisine de önemli görev düştüğünü söyledi.

Başkan Barakazi, TBB encümen üyeliğinin yanı sıra Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Üyeliği, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Birliği (CEMR) Siyasi Komitesi Üyeliği ve Avrupa Belediyeler ile Bölgeler Birliği (CEMR) İzleme Komitesi Üyeliği’ni layıkıyla yürüttüğünü kaydetti.

Türkiye’de aynı görevi üstlenen sayılı belediye başkanları arasında yer aldığını ifade eden Barakazi: “Avrupa Bölge Teşkilatı ve Avrupa’daki ulusal yerel yönetim birliklerinin birliği konumunda olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi olan CEMR, Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden en büyük organizasyondur. Üstlendiğim görevler münasebetiyle belirli periyotlarda Avrupa ülkelerinde düzenlenen toplantılara katılarak ülkemizi ve ilimizi temsil ediyorum. Üstlendiğimiz görevler dolayısıyla yerel bazda zaman zaman eleştirilere maruz kalsam da, vatandaşlarımıza sağduyuyla yaklaşarak üstlendiğim görevlerin ülkemiz bekası için ehemmiyetini anlatıyorum. Tüm bu görevleri yürütürken, sosyal ve istişareye dayılı belediyecilik anlayışıyla ilimizin daha fazla gelişmesi ve daha fazla kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz”dedi.