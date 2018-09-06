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06 Eylül 2018 15:42

Başkan Barakazi;"Zabıta, kentsel gelişimimize katkı sağlayan önemli bir birimimizdir"

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yayımladığı mesajla ‘Zabıta Haftası’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü kutladı.

Başkan Barakazi;

06 Eylül 2018 15:42


Başkan Barakazi, zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan ‘Zabıta Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımladı.


Zabıta ekiplerinin her geçen gün hizmet kalitesini yükselterek, personel yapısını sürekli dinamik tuttuğunu belirten Barakazi, “Bu anlayış ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Zabıta Teşkilatımız, vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir" dedi.


Zabıta mesleğinin ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olduğunu vurgulayan Barakazi;"Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve huzur dolu, düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Bingöl Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.




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