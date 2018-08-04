Bingöl 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

İlk kaza, Arakonak Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinden Muş istikametine seyir halinde olan E. U. yönetimindeki 61 ED 832 plakalı otomobil, 12 EA 583 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 EA 721 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, vatandaşlar tarafından Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis her iki kaza ile ilgili inceleme yaptı.