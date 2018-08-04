Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:09

Bingöl 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bingöl 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

04 Ağustos 2018 13:09


İlk kaza, Arakonak Beldesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinden Muş istikametine seyir halinde olan E. U. yönetimindeki 61 ED 832 plakalı otomobil, 12 EA 583 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İkinci kaza ise, ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 EA 721 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, vatandaşlar tarafından Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis her iki kaza ile ilgili inceleme yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç