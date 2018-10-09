Bingöl balı, 9 sene sonra dolum ve paketleme tesisine kavuştu

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, 246 bin liralık hibe desteği ile 2009 yılında yapılan ancak bazı problemler nedeniyle açılışı gerçekleştirilmeyen bal dolum ve paketleme tesisi bugün hizmete girdi.Açılış törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer ve kurum amirleri katıldı.

Bingöl balının dünya pazarına sunulması gerektiğini belirten Vali Ali Mantı, “Bingöl denildiği zaman ilk akla gelen temel özelliklerinden biri balı. Balımızın namı kendisinden daha yüce. Biz istiyoruz ki, Bingöl balının namını ismiyle, kalitesiyle beraber, aynı zamanda ürün artırımı ile beraber yürütebilmek. Bunun içinde tesislere ihtiyaç var. Arıcılar birliğimizin böyle bir tesisi burada açması Bingöl adına büyük bir kazanç. İnşallah bundan sonra Bingöl balı denildiği zaman kalitesiyle, görseliyle, paketlemesiyle adına layık bir şekilde ülkenin hatta dünya pazarına sunulur”dedi.

“Arıcılara 16 yılda 19 milyon destek verildi”

Tesisinin 246 bin lira hibe edilerek yapıldığını vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise, “2009 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 246 bin lira hibe desteği alarak yapılan bal dolum ve paketleme tesisi Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği'nin kendi kaynakları ile teknolojik yenileme yapılarak yeniden hizmete sunulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 2007 yılından bu yana arıcılık tesislerine toplamda 3 milyon 332 bin liralık bir yatırım desteği verildi. Bunun yanında 2002 yılından günümüze kadar arıcılık konusunda destekleme, hibe ve proje bedeli olarak toplamda 19 milyon liralık bir kaynağı Bingöl'e aktarmış bulunmaktayız”diyerek bilgi verdi.

Birlik Başkanı Mehmet Can Üzeri'de “2009 yılından bu yana faaliyete giremedik. Arıcılarımızın büyük sıkıntıları vardı, balı piyasaya sürmek için ve market reyonlarına bırakmak için bu tesisinin tekrar yapılması kararını aldık. Bal dolum ve paketleme tesisimizin açılışını yapıp, faaliyete girdik. Bundan sonraki dönemlerde yüksek kesimlerde yetişen yayla balımızı getirip burada dolum ve paketleme yapıp tüketicilerimize ulaştıracağız. Bu yıl 30 ton bal alımı yaptık. Bundan sonraki yıllarda üreticilerimiz başka illere gitmeden birlik başkanlığı adı altında ambalajlarını yapacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bingöl Balı dolum ve Paketleme Tesisi hizmete açıldı.