Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait eski köy minibüs garajının yeni ticari alan ve katlı otoparka dönüştürüleceği aktarıldı. 6 bin 600 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projenin 28 Eylül 2018 tarihinde ihale edileceği vurgulanan açıklamada, alan içerisinde bulunan işyerlerine yazılı tebligat yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Eski şehirlerarası otobüs terminalinin ilçe ve köy minibüs garajına dönüştürülmesiyle boşalan köy minibüs garajında, ilimizin vizyonuna yakışır yeni bir proje hayata geçirilecek. Mülkiyeti belediyemizde bulunan alanda 155 araçlık 3 katlı kapalı otopark ile 15 işyeri inşa edilecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından projeye start verilecek ve 600 günde tamamlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte alanın çevresinde bulunan yol ve kaldırımlar da genişletilecek. Mevcut haliyle alanda bulunan işyerleri sahiplerine yazılı tebligat yapıldı” denildi.

Projeyle birlikte Beşyol mevkiinin çehresinin değişeceği vurgulanan açıklamada;"İhale sürecinin tamamlanmasına müteakip iklim şartları göz önünde bulundurularak projeye start verilecek. Projeyle birlikte hem yeni ticari alan oluşturulacak hem de bölgedeki araç otopark sorunu çözülmüş olacak. 155 araçlık kapalı otoparkla birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığı da giderilmiş olacak. Projemizde yer alan işyerleri girişleri anayola bakmayacak, böylelikle anayoldaki araç trafiği de rahatlamış olacak”ifadelerine yer verildi.