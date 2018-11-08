Bingöl Belediyesi, 4 noktaya klimalı durak kuracak

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 metrelik klimalı durakların kısa sürede belirlenen noktalara kurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Toplu taşımacılık hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Ulucami, üniversite, devlet hastanesi ve Kültür Kavşağı'na 7 metre uzunluğa sahip, klimalı duraklar kurulacak. Kışın ısıtmalı, yazın serinletici özelliği olan duraklarda güvenlik kameraları da bulundurulacak. Montaj işlemleri tamamlanan duraklar, en kısa sürede belirlenen güzergahlarda kurulacak. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç tespit edilen bölgelere de klimalı durakların kurulması için gerekli çalışmalar yapılacak” denildi.

Yapılan tespitler sonucu tahrip edildiği belirlenen durakların da yenileceği belirtilen açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince hat minibüs güzergahlarında inceleme yapılmış ve 30 durağın tahrip edildiği belirlenmiştir. İnönü Mahallesi, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Saray Mahallesi, Sanayi Sitesi, Simani Mahallesi, Recep Tayip Erdoğan Mahallesi, Merkez İmam Hatip Önü olmak üzere 30 noktada 4 metrelik duraklar kurulacak. Bu kapsamda gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ihale edilecektir” ifadelerine yer verildi.