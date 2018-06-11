Bingöl Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Bingöl Belediyesinin hizmet ağına kattığı 5 milyon 770 bin 709 TL yatırım bütçeli 18 araç için tanıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Mantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve kurum amirleri katıldı.

Vatandaşlara hizmet etme noktasında Bingöl Belediyesinin var gücüyle çalıştığını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Belediyemiz hayata geçirdiği ve planladığı projelerle güzel işlere imza atıyor. Bizde belediyemize destek konusunda elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Göreve geldikleri günden beri toplamda 40 yeni araç alarak filoyu güçlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi;" Göreve geldiğimizde filomuzdaki araç sayısı 61 idi. Bu süreçte gerek öz kaynaklarımızı kullanarak gerekse İlbank aracılığıyla çeşitli envanterde 40 araç alarak bu sayıyı 101’e yükselttik. Böylece araç filomuzu daha güçlü ve daha donanımlı hale getirdik. Şuanda tanıtımını yaptığımız 18 aracımızı alırken, KDV muafiyet belgesi sayesinde vergi ödemedik. Böylece bütçemize 843 bin 557 TL katkıda bulunmuş olduk” şeklinde konuştu.

Araç filosunun belediye çalışmalarında en önemli paya sahip olduğunu kaydeden Barakazi;" Göreve geldiğimizden bugüne kadar ilimize daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için çalışıyor, araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bunu sıklıkla vurguluyorum, yerel yönetimlerin en büyük gücü ve kapasitesi araç parkındaki iş makinelerinin sayısıyla eşit orantılıdır. Araç sayısında artış sağlandıkça buna bağlı olarak hizmet kalitesi de artacaktır"ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 18 araç şehir turu atarak kamuoyuna tanıtıldı.