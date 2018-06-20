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20 Haziran 2018 13:51

Bingöl Belediyesi Hayvan Bakımevi, onların evi oldu

Geçtiğimiz yıl kurulan Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarının evi oldu.

Bingöl Belediyesi Hayvan Bakımevi, onların evi oldu

20 Haziran 2018 13:51

Her türlü veterinerlik hizmetinin verildiği tesiste şimdiye kadar 738 hayvana hizmet verildiği ve 140’nın sahiplendirildiği öğrenildi.


Orman ve Su İçleri Bakanlığının katkılarıyla Bingöl Belediyesi tarafından Aftor bölgesinde yaptırılan Belediye Geçici Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. 16 bin metrekarelik alana inşa edilen, karantina, yavrulu anne , hasta bakım, hayvan müşahede bölümleri ve muayene, veteriner hekim ile idare odalarının yer aldığı bakımevi, sahipsiz hayvanların evi haline geldi. Sokakta yaşayan hasta, yaralı, bakıma muhtaç ve küpeli olmayan kontrolsüz sokak hayvanlarını tespit eden belediye ekipleri, şuana kadar barınağa getirilen 738 hayvanın tedavilerini gerçekleştirdi.


Yaklaşık 1 yıldır hizmet verilen bakımevinde hizmet verilen 738 havyandan 503’ünün köpek olduğu ve 140’ının da sahiplendirildiği aktarıldı.Doğada, yaralı veya bitkin halde bulunarak barınağa getirilen 35 yabani hayvanın tedavisinin yapıldığı, ayrıca hayvan sevgisine dikkat çekmek için sürekli ziyaretçilere kapılarını açık tuttuğu bildirildi.




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