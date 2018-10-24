Bingöl Belediyesi isale hatlarını yeniliyor

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Fen İşleri Müdürlüğünce Şemo deresinde yürütülen içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.İçmesuyu hattı, depo bakımı, hazne yenileme, dere ıslah ve vana değişim çalışmalarını inceleyen Barakazi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

40 yıllık asbest boruların polietilen borularla yenileneceğini vurgulayan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “35-40 yıllık olan şemo hattı asbest borulardan arındırıp daha hijyen polietilen borularla değiştiriliyor. Toplama kaptajları, ana depo terfi merkezi, su motorları, elektrik aksamları ve su haznelerini yeniliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla içme suyumuz daha hijyen koşullarda depoya aktarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sanayide 20 litre akan suyumuz, 45 litreye ulaşacak” dedi.

Şemo hattındaki çalışmalara eş zamanlı olarak Kürük isale hattında da çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Barakazi, 222 metrelik yeni hat ve vana odası yapılacağını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 49 vantuz ve tahliyeler yenileneceğini kaydeden Barakazi, “Kürük isale hattı komple gözden geçiriliyor. Bu kapsamda toprak dolgu altında kalan kısım yenileniyor. Şemo ve Kürük isale hatlarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla suyumuzu hem emniyete almış olacağız hem de miktar ve kalitesinde artış sağlamış olacağız”diye bilgi verdi.