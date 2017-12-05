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05 Aralık 2017 13:05

Bingöl Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Kış hazırlıklarının tamamlandığını belirten Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 20 araç ve 60 personelle karla mücadele çalışmasının yürütüleceğini söyledi.

Bingöl Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

05 Aralık 2017 13:05


Bingöl Belediye Başkanı Barakazi, Makine İkmal Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kış mevsiminde karla mücadele edecek personelle bir araya geldi. Başkan Barakazi, 5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 60 personelle karla mücadele çalışmasının yürütüleceğini aktardı.


Bütün birimlerle kışla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yücel Barakazi," Özellikle karla mücadele ekibi şuanda hazır durumda. İnşallah herhangi bir aksaklık olmadan kışı geçireceğiz. Kışın çetin geçmesi bizim için korkulacak bir şey değil, aksine kar berekettir bu bereket de tüm Bingöl’e gelsin İnşallah. Külfet yönüyle de mücadele belediye ve diğer kurumların işidir. Biz belediye sınırları içerisinde daha önce nasıl hakkıyla bu işi yaptıysak yine yapmaya devam edeceğiz”dedi.


2016 yılında yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında 80 bin ton karın şehrin dışına taşındığını hatırlatan Barakazi;" 2016 kışı son yılların en çetin kışlarından birisiydi. Bu yıl ne olacağını bilmiyoruz ama 100 bin ton ve daha fazlasını taşıyabilecek kapasitemiz var. Arkadaşlarımız gerekli hazırlıklarını tamamladı, bu kışı da alnımızın akıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Memleketimize ve ülkemize bereketli bol bir kış diliyorum”diye konuştu.




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