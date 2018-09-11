Bingöl Belediyesi, üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi

Bingöl'de üstyapı çalışmalarına ağırlık veren belediyenin, 45 kişilik ekiple il genelinde planlı bir şekilde çalışma yürüttüğü bildirildi.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları Belediye Başkanı Yücel Barakazi'de yerinde inceledi. Doğalgaz çalışmalarından dolayı tahrip edilen yolların onarımı ile kentin muhtelif cadde ve sokaklarında çalışmaların yürütüldüğünü Belirten Başkan Barakazi, imara yeni açılan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarının titizlikle yapıldığını aktardı.

Geçen yıldan buyana birçok mahallede çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Barakazi;" Geçtiğimiz sezon Recep Tayyip Erdoğan, Saray, Selahaddin Eyyubi Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallemizdeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bu yıl içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında da hem doğalgazdan bozulan yollar onarılıyor hem de birçok mahallemizde eş zamanlı olarak kilitli parke taşı, asfalt ve bazalt çalışması yürütülüyor. Mezarlıklarımıza giden yollar da kilitli parke taşıyla yenileniyor. Bunların yanı sıra altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. İnalı Mahallesi'nde İmara yeni açılan bölgeler ile Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmalarımız sürüyor”dedi.

Maden Sokak'taki yol ve kaldırımların yenilendiğini kaydeden Barakazi," Yol ve kaldırımlar kilitli parke taşıyla döşendi. Onarım ve bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Maden Sokak esnafımıza sabır ve yardımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Kent genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda yol kaldırım kanalizasyon yapım işleri devam edecek. Gereken güzergahlarda istinat duvarı veya taş duvar yapılacak. Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bizlerden desteğini esirgemeyen ve sabırla çalışmaların tamamlanmasını bekleyen değerli Bingöllü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”diyerek sözlerini tamamladı.