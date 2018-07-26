Bingöl Belediyesi’nden cami ve hastanelere bank desteği

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nce yapılan açıklamada, merkezde bulunan 30’u aşkın cami ile hastaneler, sağlık ocakları ve yetiştirme yurtlarına oturma bankları desteği verildiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 350 adet oturma bankının dağıtımına başlandığı belirtilen açıklamada, “Belediyemiz tarafından temin edilen oturma banklarının dağıtımına başlandı. Bu kapsamda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesine 8, Devlet Hastanesi bahçesine 6, yetiştirme yurdu bahçesine 9 oturma bankı bırakıldı. Merkezde bulunan cami ve sağlık evlerine de dağıtım devam ediyor. Bu kapsamda merkezdeki tüm cami ve ihtiyaç duyulan sağlık ocaklarına 2’şer adet bank bırakılacaktır. Toplamda 350 oturma bankı desteği verilecektir” denildi.

Desteklerin devam edeceği belirtilen açıklamada;"Vatandaşlarımızın cami ve hastane çıkışlarında veya bahçelerde istirahat ederken rahat etmelerini sağlamak amacıyla oturma bankları desteğinde bulunduk. Ekiplerimizde araçlarla götürülen banklar belirlenen yerlerde uygun alanlara monta ediliyor. Bunların yanı sıra merkez ve merkeze bağlı köylerde bulunan camilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Belediye Başkanlığımıza iletilen talepler, imkanlar ölçüsünde karşılanıyor”ifadelerine yer verildi.