Bingöl Belediyesinden ‘ekonomiye destek’ kampanyası

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, merkez Dörtyol saat kulesi önünde ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı skandal yaptırım kararlarını boykot etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kamuoyuna seslenen Barakazi, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Kapitalizme karşı, dünya halklarının uyanış ve dirilişine sebebiyet veren yiğit insan, Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını ifade eden Başkan Barakazi, “Bingöl Belediyesini temsilen Belediye Başkanı sıfatıyla, Bingöl halkı adına bu haklı savaşta, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun sembolü olarak, bir aylık maaşımızı Halk Bankası Bingöl şubesi nezdinde açtığımız “MURABITUN” hesabına yatırmak suretiyle bir çığır açmak istiyoruz. Yüce Allah tan bu çabamızın ülkemiz ve mazlum halklar için uyanış vesilesi olmasını diliyoruz. Bu bağlamda, halkımızın bütün kesimlerinin, bu fona katkı sunmak suretiyle, ırk, din, dil, mezhep, coğrafi farklılık, siyasi parti farkı gözetmeksizin, sanat, iş dünyası, sivil kuruluşlarıyla, kısacası topyekün bir seferberlik durumuna geçip, bu korkunç emperyalist saldırıyı hep birlikte geri püskürtelim” dedi.

Basın açıklamasının ardından Bingöl Valisi Ali Mantı’yı ziyaret eden Başkan Barakazi ve beraberindekiler, bağışta bulundukları hesap cüzdanlarını Vali Mantı’ya takdim etti. Valilik makamında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Barakazi, “MURABITUN hesabının bütün tasarrufunun nişanesi olarak hesap cüzdanını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizdeki temsil makamında olan, Valimiz Sayın Ali Mantı’ya takdim ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Barakazi’nin başlattığı duyarlı davranıştan dolayı tebrik eden Vali Ali Mantı ise, “Ülkemizin bugünlerde maruz kaldığı saldırılara cevap niteliğinde olan bu katkıdan dolayı Belediye Başkanımızın şahsında tüm Bingöllü hemşehrilerime teşekkürü borç biliyorum. Biz çağın her döneminde değişik sıkıntılar ile karşılaşmış bir milletiz ama Allah’ın izniyle bu sıkıntıları her daim alnımızın akıyla atlatmış bir milletiz. Biz devletiyle, milletiyle bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne içeriden ne de dışarıdan hiçbir güç bu milleti tarihten silemeyecektir. Bu millet kadim bir millettir. İnşallah gelecek yüzyıllara da en güzelde şekilde tüm değerleri ile birlikte taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.