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10 Mayıs 2018 13:31

Bingöl Belediyesinden engellilere destek

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kentteki engelli derneklerine tekerlekli sandalye, baston ve akıllı saat hediye etti.

Bingöl Belediyesinden engellilere destek

10 Mayıs 2018 13:31


Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kentte faaliyet gösteren engelli dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette engellilerin hayatını kolaylaştırma adına yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Barakazi, daha sonra derneklere çok sayıda tekerlekli sandalye, baston ve akıllı saat hediye etti.


Dünyadaki her yerde mutlaka ihtiyaçların karşılandıkça yeni ihtiyaçlar doğduğunu aktaran Belediye Başkanı Yücel Barakazi," Sizin kendi ihtiyaçlarınızı en iyi siz tespit edersiniz. Bizde imkanlar doğrultusunda ihtiyaçlarınıza en hassas şekilde destek veriyoruz. Sizin meşhur bir sözünüz var, ‘Herkes engelli olma adayıdır’ diye. Biz de inançlı insanlar olarak biliyoruz. Sizin yaşam standardının gelişmesi için yapılacak her tür hizmet her tür destek aynı zamanda kendi geleceğimize yapılan yatırımdır"dedi.


Birlikte istişare ederek sadece engelliler için değil tüm yaşam alanlarında standardı daha yükseğe çıkarma konusunda çaba göstereceklerini ifade eden Başkan Barakazi, bunda da başaralı olacaklarına inandıklarını söyledi.




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