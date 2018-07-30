Bingöl Belediyesinden turizm atağı

Bingöl Belediyesi tarafından hazırlanarak, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ‘Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı’ kapsamında kabul edilen ‘Bingöl’e Yeni Turizm Alanlarının Kazandırılması Projesi’ düzenlenen törenin ardından imzalandı. 1 milyon 933 bin 864 TL bütçeli proje ile Bingöl’de turizm alanları geliştirilecek.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Mantı, “Bingöl Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje de ilimizin turizm alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1 milyon 933 bin 864 TL bütçeli proje ile Bingöl’ün turizmine katkı sağlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Proje kapsamında seyir tepenin çevre düzenlemesi yapılarak, alanın turist çekmesi için gerekli olan peyzaj çalışmaları yapılacak. İlimizin turizm alanlarını genişletmek, turizm gelirlerini artırmak amacıyla Çapakçur Vadisi üzerinden Karşıyaka Mahallesi arasına teleferik kurulumu hedefliyoruz. Bu kapsamda yapılması düşünülen teleferik hattıyla ilgili kullanılacak teknoloji, kabin sayısı ve kabin büyüklüğü, ulaşım etüdü, durak sayısı ve geçiş güzergahı, yaklaşık maliyet gibi kalemleri belirlemek için çalışma yapılacaktır. Çalışma sonucu oluşturulacak rapor neticesinde teleferik kurulması için çalışma yapılacak” diye konuştu.

Proje kapsamında merkez ve 7 ilçede uçuş bölgeleri belirleneceğini aktaran Başkan Barakazi, “Yamaç paraşütü için kalkış ve iniş yerleri belirlenecek, hava akımları ve yönleri tespit edilecek. Tespit edilen uçuş bölgeleri Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu sitelerine eklenecek. Uçulacak yerlerin tespiti sonrası gerekli olan alan düzeltmeleri belediyemiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca ilimizde yamaç paraşütü etkinliklerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 10 günlük yamaç paraşütü kursu verilecektir.

Mirzan ve Bahçelievler mevkiinde bulunan seyir terası turizm alanına kazandırılacak. Doğal alanın, ailelerin ve yöre halkının dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacağı, öğrenci gruplarının açık havada doğal bir ortamda eğlence ve etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri farklılık arz eden ayrı bir mekan olarak turizme kazandırılacaktır. Seyir tepesinde yabancı turist çekmek amacıyla proje kapsamında bir adet kır evi yapılacaktır. Ayrıca Seyir tepesinin güvenliği sağlamak ve gece de kullanımını sağlamak için güvenlik kameraları takılacaktır. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Valilik makamında düzenlenen imza törenine, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve FKA Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen katıldı.