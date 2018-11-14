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Bingöl-Elazığ yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bingöl-Elazığ karayolu arasında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.


Bingöl-Elazığ karayolu arasında yoğun sis ve yağmur etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl arasında etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5-10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti.


Meteoroloji ise bugün ve yarın yağışların devam edeceğini bildirdi.

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