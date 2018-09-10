Bingöl Havalimanı geçtiğimiz ay 19 bin 561 yolcuya hizmet verdi

DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanın 2018 Ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.Buna göre Ağustos ayında Bingöl Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 19 bin 561 oldu. 2018 yılı Ağustos ayında Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 153 olurken, yük trafiği ise toplamda yüzde 17 artışla 196 ton olarak gerçekleşti.

Bingöl Havalimanı'ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 153 bin 7 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 19 artışla bin 100'e, yük trafiği ise yüzde 30 artışla bin 359 tona ulaştı.