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Bingöl Havalimanında yangın tatbikatı

Bingöl Havalimanında motor yangını tatbikatı yapıldı.


Bingöl Havalimanında acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği kalkış yapmakta olan bir uçağın motorunun yanması ve içerisindeki yolculara müdahale anı canlandırıldı. Tatbikatta havalimanı itfaiye ve arama kurtarma teşkilatı koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, UMKE ekipleri yer aldı.


Havalimanı Müdürü Ali Haydar Kaya, tatbikata diğer kurum ve kuruluşlar dahil 15 itfaiye, 2 kurtarma, 2 ilk müdahale, 2 follow-me, 3 güvenlik aracı olmak üzere 24 araç ve yaklaşık 80 personelin katıldığını belirtti.

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