Bingöl merkezindeki alanın Devir protokolü imzalandı

Bingöl'de İl Özel İdaresi alanı, Vali Mantı ve Başkan Barakazi'nin imzaladığı protokolle Belediyeye devredildi.

Daha önce satışının yapılması planlanan ancak yapılan girişimler neticesinde Bingöl Belediyesi'ne devredilmesi kararı alınan İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve lojmanları alanı için Bingöl Valiliği'nde toplantı düzenlendi.

Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demir, İl Müftüsü Muharrem Genç ve İl Özel İdaresi lojmanlarının arka kısmında yer alan ve kamuoyunda ‘Tahta Barakalar' olarak bilinen yapılardaki hak sahiplerinin katıldığı toplantıda, devir protokolü imzalandı.

Vali Mantı: “Bingöl'ün menfaati için belediyeye devrediyoruz”

Protokol imzalarının ardından konuşan Vali Ali Mantı, 40 Milyon TL değerindeki alanı, Bingöl'ün menfaati doğrultusunda hiçbir karşılık beklemeden belediyeye devrettiklerini söyledi.

Vali Mantı, “Öncelikle İl Özel İdaresi alanını park ve yeşil alan yapmak üzere belediye devrediyoruz. İl Özel İdaresi alanı ile birlikte arkasında bulunan barakalar ve mevcut hükümet konağı alanını da katarak Bingöl'e katlı otopark ve yeşil alan kazandırılacak. Bu projenin Bingöl'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanı Yücel Barakazi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Belediye kanalıyla vatandaşlara hizmet sunulması amacıyla 40 Milyonluk yerimizi hiçbir karşılık beklemeden Bingöl'ün menfaati doğrultusunda belediyeye devrediyoruz. Barakalarda ikamet eden vatandaşlarımız da imzalarını atarak devir işlemlerini tamamladı. Hak sahiplerine de gösterdikleri duyarlıktan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Barakazi: “Yeşil alan ve otopark olacak”

İl Özel İdaresi ve lojmanları alanının Bingöl Belediyesi'ne devredilmesiyle araç trafiğinin rahatlatılması ve yeşil alan ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Barakazi, tahta barakalar olarak bilinen alandaki hak sahipleriyle muvafakatname imzalanmasıyla ihtiyaç alanının daha da genişletildiğini vurguladı.

İl özel idaresi arkasında bulunan barakaların 1971 yılı depreminde afet şantiyesi olarak kurulduğunu ve akabinde vatandaşlar tarafından kullanıldığını anımsatan Başkan Barakazi;"Bu alanın mülkiyeti 70'li yıllarda park yapılmak üzere belediyeye devredilmiş.40 yılı aşkın süredir belediye tarafından bu alanla ilgili hiçbir proje yürütülmemiş. Çok şükür, hak sahiplerimizin de duyarlılığı ile bu sorunu çözüme kavuşturmuş olduk. Valimiz, Milletvekillerimiz ve İl Genel Meclis üyelerimizle istişare ederek, özel idare alanının satışını iptal ettik ve belediyemize devredilmesini sağladık. Barakaların olduğu alanı da bu projeyle bütünleştirerek toplamda 6 bin 100 metrekarelik alanda yeşil alan ve otopark projemizi hayata geçireceğiz. Mevcut Hükümet Konağı alanını da Kent Meydanı ve Katlı Otopark olarak planlayacağız.Bu projelerimizin nihai sonuca ulaşmasıyla hem çarşı merkezinde yeşil alanlar oluşacak hem de katlı otoparklarla trafik sorununu büyük oranda çözmüş olacağız. Beşyol'da hayata geçireceğimiz projemizle de o bölgenin otopark sorununu aşarak trafikte ciddi bir sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız"diye konuştu.

Çarşı merkezinin yeni bir yaşam alanı olarak tasarlanmasına olanak sağlayan protokolün Bingöl'e hayırlı olmasını temenni eden Barakazi; “Bu aşamaya gelmemizde Valimiz Ali Mantı'nın emeği çok büyük. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Yine işlemlerin tamamlanması ve protokol aşamasına getirilmesinde emeği bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek'e, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demir ve meclis üyeleri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca muvafakatname ile projemizin hayata geçirilmesinde bizlere yardımcı olan hak sahiplerine de teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine belirli bir süre tanınacak bu süreçte hem ödemeleri yapılacak hem de barakalar boşaltılacak. Bu alanla ilgili projemizi de en kısa sürede hayata geçireceğiz”ifadelerini kullandı.