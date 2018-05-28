Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 12:54

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bingöl merkezli 6 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

28 Mayıs 2018 12:54


Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik Bingöl merkezli, Bitlis, Diyarbakır, Van, Niğde ve Gaziantep’te 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 11’i adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 170 kilogram toz esrar, 2,850 gram metamfetamin, 97 adet captagon, 15 adet extacy hap ve 7 gram amfetamin ele geçirildiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Salı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç