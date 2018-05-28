Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik Bingöl merkezli, Bitlis, Diyarbakır, Van, Niğde ve Gaziantep’te 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken 11’i adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 170 kilogram toz esrar, 2,850 gram metamfetamin, 97 adet captagon, 15 adet extacy hap ve 7 gram amfetamin ele geçirildiği bildirildi.